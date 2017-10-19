Eşinin gözü önünde fenalaştı, hastaneye götürülürken yolda öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, iddiaya göre aldığı uyuşturucunun etkisiyle eşinin gözleri önünde fenalaşarak koltuktan düşen 1 çocuk babası Coşkun Parlakoğlu, hastaneye götürülemeden öldü.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Kemerçeşme Mahallesi 2\'nci Eker Sokak\'ta meydana geldi. 43 yaşındaki Coşkun Parlakoğlu, evde eşi, 35 yaşındaki Yıldız Parlakoğlu ile birlikte otururken selvi tabir edilen uyuşturucu kullandı. Daha sonra birlikte uyuyan çift, saat 02.30 sıralarında uyandı, uyku tutmayınca da salona geçti. Coşkun Parlakoğlu, bir süre sonra oturduğu koltuktan eşinin gözleri önünde yere düştü. 15 yıllık eşi Yıldız Parlakoğlu, 112 Acil Servis\'i aradı. Sevk edilen sağlık ekibi tarafından Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Parlakoğlu hastaneye yetişemeden öldü. Polise ifade veren Yıldız Parlokoğlu, şöyle dedi:

\"Eşim evlendiğimizden bu yana uyuşturucu kullanıyordu. Akşam evde selvi denilen uyuşturucu kullandı ve iki tane de uyuşturucu hap yuttu. Sonra yattık. Gece saat 02.30 sıralarında uyandık ve salona geçtik,oturuyorduk. Eşim koltuğun üzerinden aniden yere düştü. Ambulansla hastaneye getirdik.\"

Cumhuriyet savcısı, Coşkun Parlakoğlu’nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Polis soruşturmayı sürdürüyor.



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