-Eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti MANİSA (A.A) - 06.10.2011 - Manisa'da, kadın sığınma evinden döndükten sonra eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, eşinin kendisini dövdüğü için kadın sığınma evine yerleşen ve bugün Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki evine dönen Şefika E, eşi İbrahim E'nin sırtından bıçaklaması üzerine Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şefika E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim E, polis tarafından gözaltına alındı. Hafsa Sultan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın zemin katında İbrahim E'ye (45) ait evden patlama sesi geldiğini duyan ve dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye durumu bildirmiş, İtfaiye ve polis ekipleri, girdikleri evin banyosunda İbrahim E'nin eşi Şefika E'yi sırtında bıçak saplanmış ve baygın halde bulmuştu. Evdeki yangın söndürülürken Şefika E'nin vücudunda 4 bıçak yarası tespit edilmişti.