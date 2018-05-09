T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşinin başından vurduğu kadın kurtarılamadı

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde, 5 gün önce Erkan Aksakal'ın (40), tartışma sonrası tabanca ile başına ateş ederek ağır yaraladığı eşi Gonca Aksakal (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

09 Mayıs 2018 18:57

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey ilçesinde, 5 gün önce Erkan Aksakal\'ın (40), tartışma sonrası tabanca ile başına ateş ederek ağır yaraladığı eşi Gonca Aksakal (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi\'nde cuma günü meydana geldi. Erkan Aksakal ile eşi Gonca Aksakal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Erkan Aksakal, tabanca ile eşininin başına ateş etti. Ağır yaralanan Gönca Aksakal, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Karacabey Devet Hastanesi\'ne buradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Ağrı yaralı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Gonca Aksakal toprağa verilirken, olay sonrası yakalanan eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİN KARACABEY Bursa DHA BURSA KaracabeyErkan AksakalGonca AksakalOlay KaracabeyErkan AksakalGonca Aksakal arasında henüzAğırGönca AksakalAcil ServisKaracabey Devet HastanesiTıp FakültesiAğrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24