Eşinin ampute edilen bacaklarını çantasında götürmesi istendi!

T24 Dış Haberler

Ukrayna'da doktorlar bir kadından eşinin ampute edilen bacaklarını hastaneden bir çantada çıkarmasını istedi. Doktorlar Ukrayna'da infial yaratan davranışa gerekçe olarak "tıbbı atık" için tesisleri olmamasını gösterdi.

Eşi ameliyat olan kadının Oksana isimli arkadaşı, "Ona hastaneye gelmesi, ameliyat bitene kadar orada beklemesi ve sonra koşması söylendi. Eşinin bacaklarını sırtındaki çantada taşıdı" dedi.

Oksana, "Hastaneden çıkar çıkmaz bayıldı çünkü sırtında eşinin bacaklarının sıcaklığını hissediyordu" diye konuştu.

Hastanenin başhekimi Vladimir Luşenko, olayı medyaya taşıdığı için ismi paylaşılmayan kadın ve ampute edilen eşine tepki göstererek, "O zaman bacakları almayı neden kabul ettin?" diye sordu. Luşenko, ampute edilen hastalardan kesilen vücut parçalarını daha sonra gömülecekleri mezara gömmelerini istediklerini söyledi.

Hükûmet konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.