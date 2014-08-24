'Eşini zıpkınla öldürdü'

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadının eşi tarafından zıpkınla darbedilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Malatya Battalgazi ilçesinde, iddiaya göre Cebrail Ş. (33), eşi Zehra Ş.'nin (29) "Eve neden geç geldin " sözlerine sinirlenerek, Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki evinde karısıyla tartıştı.

Tartışma sırasında, eşi Cebrail Ş. tarafından önce kafası duvara vurulduğu ve zıpkınla darbedildiği, ardından da elleri ve ayakları bağlanarak banyoda dövüldüğü öne sürülen Zehra Ş., yakınlarının çağırdığı ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan 3 çocuk annesi kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehra Ş.'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morgundaki otopsinin ardından ikindi namazına müteakiben şehir mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.

Cebrail Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Cezaevinden bir süre önce denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği belirtilen Cebrail Ş.'nin, eşini darbettikten sonra, olayı kimseye söylememesi için oğlu M.Ş.'ye (12) şiddet uyguladığı öne sürüldü.

M.Ş. ile kardeşleri M.Ş. (10) ve A.Ş.'nin (7), caddenin karşı tarafında oturan babaannelerinin evine kaçıp, olayı anlatmasının ardından Zehra Ş.'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çiftin 3 çocuğunun koruma altına alındığı öğrenildi.