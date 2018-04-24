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Eşini ve ilişkisi olduğunu öne sürdüğü genci öldürdü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Ramazan Ariç (28), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Deniz Ariç'i (26) ormanlık alanda,, eşinin ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü direksiyon eğitmeni Murat Çakmak'ı (26) da bir büfede tabancayla vurarak öldürdü

24 Nisan 2018 17:56

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Ramazan Ariç (28), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Deniz Ariç\'i (26) ormanlık alanda,, eşinin ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü direksiyon eğitmeni Murat Çakmak\'ı (26) da bir büfede tabancayla vurarak öldürdü. Ariç, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Ramazan Ariç, bugün saat 11.30 sıralarında eşi Deniz Ariç\'i de yanına alıp, konuşmak için Uncubozköy Mahallesi\'ndeki Kent Ormanı\'na gitti. Aldatıldığını düşünen Ramazan Ariç ile eşi Deniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ariç, belinden çıkardığı tabancayla 3 el ateş edip, eşi Deniz\'i öldürdü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Deniz Ariç\'in cesediyle karşılaştı.
İKİNCİ CİNAYETİN ARDINDAN POLİSE TESLİM OLDU
Olay yerinden ayrılan Ramazan Ariç bu kez de eşinin gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü direksiyon eğitmeni Murat Çakmak\'ın bulunduğu, Ayakkabıcılar Sitesi\'ndeki gıda ürünleri satan büfeye gitti. Burada Aniç ile Çakmak arasında tartışma çıktı. Ariç, bu kez de tabancayı Çakmak\'a doğrultup, peş peşe 5 el ateş ederek kaçtı. Çağırılan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ramazan Ariç, çifte cinayetin ardından suç aleti tabanca ile Barbaros Polis Merkezi\'ne gidip, teslim oldu.
Ramazan Ariç\'in sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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