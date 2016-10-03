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Yaşam

Eşini taşla öldüren yaşlı kadın: Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım!

Ailevi nedenlerle başlayan tartışma cinayetle bitti

03 Ekim 2016 17:37

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 43 yıllık eşi, 71 yaşındaki Süleyman Ö.'yü başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 62 yaşındaki Behiye Ö., poliste verdiği ifadede olay günü eşi ile alışverişe gittiklerini, yolda tartışma sırasında kendisine şiddet uygulayınca da öfkelenip taşla başına vurduğunu söylediği belirtildi. Behiye Ö.'nün ilk ifadesinde eşiyle ailevi nedenlerden dolayı sık sık tartıştıklarını ve şiddet gördüğünü ileri sürüp, "Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım" dediği belirtildi.

Olay, Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İZSU'dan emekli Süleyman Ö. ile eşi Behiye Ö., pazar alışverişi için birlikte evden çıktı. Yolda, 43 yıllık çift arasında, ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Behiye Ö., eline geçirdiği taşla eşinin başına vurarak olay yerinden ayrıldı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Ö.'yü ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşlı adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden bir süre uzaklaşan Behiye Ö., bölgeye sevk edilen polisler tarafından yakındaki parkta kıskıvrak yakalandı. Ellerini yıkadığı belirlenen Behiye Ö.'nün ilk ifadesinde eşiyle ailevi nedenlerden dolayı sık sık tartıştıklarını ve şiddet gördüğünü ileri sürüp, "Bugüne kadar hep o yapıyordu, bugün de ben yaptım" dediği belirtildi.

 

Sokak ortasında dövmüş!

 

Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 4 çocuk annesi Behiye Ö.'nün, olay günü eşiyle alışverişe gittiklerini, yolda tartışmaya başladıklarını kendisine şiddet uygulayınca da öfkelenip taşla başına vurduğunu söylediği öğrenildi. Bu arada, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapılan Ö.'nün ilk belirlemelere göre kafa travması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

 

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