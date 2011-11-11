Eşini sopayla dövdü ama serbest kaldı!

T24

Zanl serbest



Uyuşturucu kullanıyor





İddiaya göre, İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi Cennet Çalar, Adana’nın Ceyhan İlçesi’ndeki ailesine bayram ziyaretine geldi. Bayram sonu Hüseyin Çalar, eşinin İzmir’e dönmek istememesi üzerine yanına arkadaşlarını alarak Ceyhan’a gelip kayınpederi Ali Dinçer’in evine geçti. Burada eşini İzmir’e dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Cennet Çalar, daha önce de kendini dövdüğünü ve uyuşturucu kullandığını ileri sürdüğü eşine İzmir’e dönmeyeceğini söyleyince, aralarında tartışma çıktı. Hüseyin Çalar, beraberlerinde arkadaşlarıyla evde tek başına olan eşine sopalarla saldırdı. Öfkeli koca, aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kalan Cennet Çalar’ı otomobille Şehit Reşat Coşkun Polis Karakolu’nun önüne atıp kaçtı. Polisler tarafından çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen genç kadın tedaviye alındı.Olayı duyarak hastaneye gelen baba Ali Dinçer ile anne Gülsen Dinçer, eli yüzü kan içinde olan kızlarını görünce baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, anne ve babaya da müdahale etti.Olayın ardından polisin takibi sonucu yakalanan zanlı Hüseyin Ç, emniyetteki işlemlerin ardından "darp" suçundan adliyeye sevk edildi. Saldırıya uğrayan Cennet Ç, ifadesinde eşinden şikayetçi olmazken, Hüseyin Ç. Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.Hayati tehlikesi bulunmayan genç kadın polise verdiği ilk ifadesinde, "Kocam uyuşturucu kullanıyor ve beni sürekli tehdit ederek dövdüğü için İzmir’de de polis karakoluna giderek şikayetçi oldum ama bir şey yapmadılar. Eve arkadaşlarıyla gelip beni ölümle tehdit ederek dövdüler"dedi.