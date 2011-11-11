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Yaşam

Eşini sopayla dövdü ama serbest kaldı!

Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 27 yaşındaki Cennet Çalar’ı, iddiaya göre eşi 35 yaşındaki Hüseyin Çalar,

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 27 yaşındaki Cennet Çalar’ı, iddiaya göre eşi 35 yaşındaki Hüseyin Çalar, arkadaşlarıyla birlikte sopalarla dövüp polis karakolunun önüne attı. Polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı. 


İddiaya göre, İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi Cennet Çalar, Adana’nın Ceyhan İlçesi’ndeki ailesine bayram ziyaretine geldi. Bayram sonu Hüseyin Çalar, eşinin İzmir’e dönmek istememesi üzerine yanına arkadaşlarını alarak Ceyhan’a gelip kayınpederi Ali Dinçer’in evine geçti. Burada eşini İzmir’e dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Cennet Çalar, daha önce de kendini dövdüğünü ve uyuşturucu kullandığını ileri sürdüğü eşine İzmir’e dönmeyeceğini söyleyince, aralarında tartışma çıktı. Hüseyin Çalar, beraberlerinde arkadaşlarıyla evde tek başına olan eşine sopalarla saldırdı. Öfkeli koca, aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kalan Cennet Çalar’ı otomobille Şehit Reşat Coşkun Polis Karakolu’nun önüne atıp kaçtı. Polisler tarafından çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülen genç kadın tedaviye alındı.

Olayı duyarak hastaneye gelen baba Ali Dinçer ile anne Gülsen Dinçer, eli yüzü kan içinde olan kızlarını görünce baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, anne ve babaya da müdahale etti.


Zanl serbest

Olayın ardından polisin takibi sonucu yakalanan zanlı Hüseyin Ç, emniyetteki işlemlerin ardından "darp" suçundan adliyeye sevk edildi. Saldırıya uğrayan Cennet Ç, ifadesinde eşinden şikayetçi olmazken, Hüseyin Ç. Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.


Uyuşturucu kullanıyor

Hayati tehlikesi bulunmayan genç kadın polise verdiği ilk ifadesinde, "Kocam uyuşturucu kullanıyor ve beni sürekli tehdit ederek dövdüğü için İzmir’de de polis karakoluna giderek şikayetçi oldum ama bir şey yapmadılar. Eve arkadaşlarıyla gelip beni ölümle tehdit ederek dövdüler"dedi. 



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