Eşini sokakta tekmeleyen kocaya tahliye yok

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, ayrı yaşadığı eşi 44 yaşındaki Nesrin Işıklı Tiker\'i, sokak ortasında başını apartman duvarına vurup yere düşürdükten sonra, defalarca tekmeleyerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan 51 yaşındaki Ayhan Tiker\'in tahliye isteği kabul edilmedi.

Geçen yıl 18 Aralık\'ta Ayhan Tiker, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Işıklı Tiker ile konuşmak için İzmir\'den Eskişehir\'e gelerek bir kafeteryada buluştu. Konuşma sırasında Tiker çifti arasında çıkan tartışma, kefetarya dışında da devam etti. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, Ayhan Tiker, eşi Nesrin Işıklı Tiker\'in başını bir apartmanın duvarına çarptı. Nesrin Işıklı Tiker, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Ayhan Tiker yere düşen eşinin başını defalarca tekmeledi. Ayhan Tiker kendisine engel olmak isteyen vatandaşları da tehdit ederek bir süre yanına yaklaştırmadı. Daha sonra çevredekiler, Ayhan Tiker\'i yerde baygın halde yatan eşinin yanından uzaklaştırdı. 2 çocuk annesi Nesrin Işıklı Tiker, hastaneye kaldırılırken Ayhan Tiker de polisler tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nesrin Işıklı Tiker, 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ayhan Tiker\'in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Ayhan Tiker bugünkü duruşmada, \"Kızımın öğrenim hayatını sürdürebilmesi için tahliye olmam gerekiyor. Uzun zamandır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan Ayhan Tiker için gelecek olan akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Kasım\'a erteledi.

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