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Yaşam

Eşini, sevgilisine gitmesin diye zehirledi

06 Mayıs 2009 19:11

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 5 ay önce sokakta ölü bulunan kişinin, 17 yıllık karısının yemeğine tarım ilacı koyması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Akeniz (35), 26 Kasım 2008'de sabaha karşı Egemenlik Mahallesi'nde bir çöp bidonunun yanında polislerce ölü bulundu.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akeniz'in cesedine yapılan ilk otopside, vücudunda herhangi darp izine rastlanılmadı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, Akeniz'in cesedini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Burada yapılan otopside, Murat Akeniz'in ölümüne "vücuda dışardan alınmış bir zehirli maddenin neden olduğu" belirlendi.

Adana Adli Tıp Kurumu, kesin ölüm raporunu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Murat Akdeniz'in 17 yıllık eşi Nurhayat Akeniz'i gözaltına aldı.

‘Karnı ağrısın istedim’

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Nurhayat Akeniz'in, eşini zehirlediğini söylediği bildirildi.

Eşini öldürmek gibi bir amacının olmadığını anlatan Akeniz'in, "İkisi yetişkin 3 çocuğumuz var. Son günlerde bana ve çocuklarıma eziyet etmeye başlamıştı. Ayrıca her gece gazinoya gidiyordu. Öğrendiğim kadarıyla burada sevgilisi varmış. O akşam evden çıkmasın diye yemeğine çok az tarım ilacı koydum. Karnı ağrısın, dışarı çıkamasın istedim" dediği belirtildi.

Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurhayat Akeniz, ağlayarak, "Pişmanım. İsteyerek yapmadım. Çocuklarım şimdi hem anasız hem babasız kaldı" dedi.

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