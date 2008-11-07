Eşini sekse zorlayan kocaya 12 yıl hapis

İzmir'de eşiyle zorla birlikte olan koca hakkında, genç kadının
şikâyeti üzerine 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı..
İzmir'in
Buca ilçesinde oturan 24 yaşındaki B.Ç., bir süre önce 4 yıllık kocası
40 yaşındaki eşi E.Ç.'nin, istemediği halde kendisini sekse zorladığını
iddia ederek savcılığa başvurdu. Savcının talimatıyla Adli Tıp
Kurumu'na yapılan kontrolde, genç kadının vücudunun cinsel bölgelerinde
yaralanmaların olduğu tespit edildi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı
E.Ç. hakkında, "Eşe karşı cinsel saldırı" suçundan dava açtı. İzmir 1.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, genç kadının
olay günü anlatımına da yer verildi. İddianamede de yer alan genç
kadının anlatımına göre, kendinden 16 yaş büyük kocası olay günü gece
yarısı eve alkollü olarak geldi. Çift ayrı ayrı yataklarda yatarken,
alkollü koca genç kadını seks için yanına çağırdı. Ancak B.Ç. ilişkiye
girmek istemediğini söyleyerek kocasının yanına gitmedi. Bunun üzerine
önce genç kadını tehdit eden koca, "Eşyalarını da al annenin evine git,
seni istemiyorum, başkasıyla evleneceğim" dedikten sonra zorla
üzerindekileri çıkarttı.
Zorlama ile yaralandı
Alkollü
koca, eşinin tüm itiraz ve direnmelerine karşın zorla ilişkiye girdi.
Eşinin ilişkiye zorlaması sonucu yaralanan B.Ç.'nin hastaneden ve adli
tıp kurumundan verilen raporların dosyada yer aldığı davada cumhuriyet
savcısı, E.Ç.'nin "Eşe cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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