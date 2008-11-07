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Eşini sekse zorlayan kocaya 12 yıl hapis

İzmir'de eşiyle zorla birlikte olan koca hakkında, genç kadının şikâyeti üzerine 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı..

07 Kasım 2008 02:00

İzmir'de eşiyle zorla birlikte olan koca hakkında, genç kadının şikâyeti üzerine 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı..

İzmir'in Buca ilçesinde oturan 24 yaşındaki B.Ç., bir süre önce 4 yıllık kocası 40 yaşındaki eşi E.Ç.'nin, istemediği halde kendisini sekse zorladığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu'na yapılan kontrolde, genç kadının vücudunun cinsel bölgelerinde yaralanmaların olduğu tespit edildi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı E.Ç. hakkında, "Eşe karşı cinsel saldırı" suçundan dava açtı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde, genç kadının olay günü anlatımına da yer verildi. İddianamede de yer alan genç kadının anlatımına göre, kendinden 16 yaş büyük kocası olay günü gece yarısı eve alkollü olarak geldi. Çift ayrı ayrı yataklarda yatarken, alkollü koca genç kadını seks için yanına çağırdı. Ancak B.Ç. ilişkiye girmek istemediğini söyleyerek kocasının yanına gitmedi. Bunun üzerine önce genç kadını tehdit eden koca, "Eşyalarını da al annenin evine git, seni istemiyorum, başkasıyla evleneceğim" dedikten sonra zorla üzerindekileri çıkarttı.

Zorlama ile yaralandı
Alkollü koca, eşinin tüm itiraz ve direnmelerine karşın zorla ilişkiye girdi. Eşinin ilişkiye zorlaması sonucu yaralanan B.Ç.'nin hastaneden ve adli tıp kurumundan verilen raporların dosyada yer aldığı davada cumhuriyet savcısı, E.Ç.'nin "Eşe cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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