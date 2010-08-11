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Yaşam

Eşini parçalara ayırıp derin dondurucuda sakladı!

Muğla'da aynı evde yaşadığı eski eşini parçalara ayırdıktan sonra derin dondurucuda sakladığı iddia edilen kadın polis tarafından gözaltına alındı.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Muğla'nın Fethiye İlçesi´nde aynı evde yaşadığı eski eşini doğradıktan sonra derin dondurucuda sakladığı iddia edilen 35 yaşındaki Güler E. polis tarafından gözaltına alındı.


Foça Mahallesi, 953. Sokak, 38 numarada, iki oğlu ve boşandığı eşiyle birlikte yaşayan Güler E., dün akşam saatlerinde sinir krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Acil Servis´te tedavisini yapan doktorlara eşini öldürdüğünü söyleyen Güler E. eski kocasının cesedini evde sakladığını anlattı. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler Güler E.´nin yaşadığı eve gitti. Evde bulunan derin dondurucuyu açan polis Cengiz Akbaş´ın parçalanmış cesedine rastladı. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Evdeki incelemelerin ardından Akbaş´ın cesedi battaniyeye sarılı olarak Adli Tıp morguna kaldırıldı.


Gözaltına alınan Güler E.´nin dört gün önce eşiyle tartıştığı mahalle sakinleri tarafından sakinleştirildiği belirtildi. Güler E´nin ev temizliğine giderek geçimini sağladığını, birlikte yaşadığı eski kocasının ise işsiz olduğu öğrenildi. Polis korkunç cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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