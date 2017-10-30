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 EŞİNİ OTOMOBİLDE ÖLDÜREN KOCA "KISKANÇLIK NEDENİYLE YAPTIM" DEDİ

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  İstanbul’un Kadıköy ilçesinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın (62) katil  zanlısı eşi Emrah Y

30 Ekim 2017 16:21

 
Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın (62) katil  zanlısı eşi Emrah Y. (38)\'nin poliste yapılan ilk sorgusunda olayı kıskançlık sonucu yaptığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin öğleden sonra adliyeye çıkarılması bekleniyor. Kadıköy’de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan Emrah Y. , Akyazı\'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin yapılan ilk sorgusunda cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söylediği öğrenildi. Sabaha karşı getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri devam eden şüphelinin Selva Sağlam Yılmaz\'ın yakınlarının olayı para için yaptığı iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde halen ifadesi alınan şüphelinin saat 15.00\' de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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