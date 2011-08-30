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Eşini öldürüp intihar etti SAKARYA (A.A)

30 Ağustos 2011 19:44

-Eşini öldürüp intihar etti SAKARYA (A.A) - 30.08.2011 - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan kişi, boşanma davası açan eşini evinin balkonunda tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki oğlu ve bir kızıyla birlikte eşinden ayrı yaşayan Asiye Özcan (39), bayramlaşmaları için çocukların akrabalarına gönderdi. Asiye Özcan, iki katlı evinin balkonunda komşusuyla birlikte çay içtiği sırada, eve gelen eşi Ali Yaşar Özcan (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Yaşar Özcan, Asiye Özcan'ın başına tabancayla iki el ateş etti. Özcan, daha sonra cinayette kullandığı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilen Özcan, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Asiye Özcan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özcan çiftinin çocukları ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. -Evden uzaklaştırma cezası almış- Gündelik işlerde çalışarak çocuklarının geçimini sağlamaya çalışan Asiye Özcan'ın, eşi Ali Yaşar Özcan'a boşanma davası açtığı öğrenildi. Ali Yaşar Özcan hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla birçok kez işlem yapıldığı ve Özcan'a evden uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.

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