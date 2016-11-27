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Yaşam

Eşini öldüren polis iki kızını da bıçakladı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

27 Kasım 2016 17:54

Balıkesir Gömeç'te bir trafik polisi, eşini bıçaklayıp öldürdü, 2 kızını da yaraladı. Daha sonra aynı bıçağı kendisine saplayan trafik polisi, kızlarıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Eşi Fatma Karabulut'u 2 kızının gözleri önünde bıçaklayan Karabulut, daha sonra kızları 10 yaşındaki İ. Karabulut ve 6 yaşındaki G. Karabulut'u bıçakla yaraladı.

Saadettin Karabulut, daha sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Anne Fatma Karabulut Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedaviye alınan G.Karabulut'ın durumunun iyi olduğu bildirilirken, İ.Karabulut ise, Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Karnından yaralanan Saadettin Karabulut'un ise Burhaniye Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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