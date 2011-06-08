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EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA MÜEBBET HAPİS     MUŞ (A.A)

08 Haziran 2011 13:47

-EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA MÜEBBET HAPİS     MUŞ (A.A) - 08.06.2011 - Muş'ta eşini kabloyla boğarak ve darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Muş Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, merkeze bağlı Yeşilce köyünde 16 Kasım 2007'de evde kimse bulunmadığı sırada karısı Aysel Aysel'i (24) kabloyla boğarak ve darbederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Serkan Aysel (44) hazır bulundu. Üzerine atılı suçları kısmen kabul eden sanık Aysel, karısının olay günü akşam eve geç geldiğini belirterek, ''Eve geldiğimde eşim Aysel'in anne, babası ve kardeşleri evde sohbet ediyordu. Eşim bana 'Sen git, biz rahat oturup konuşalım' deyince kahvehaneye gittim'' dedi. Bir saat sonra eve geldiğinde oğlu Muhammed'i yatağın üzerinde ağlarken bulduğunu ve eşinin evde olmadığını savunan Aysel, şöyle konuştu: ''Eşim evde yoktu. 20-30 dakika kadar bekledim. Eşim Aysel'in eve girdiğini duydum. Kendisine nerede olduğunu sordum. Çocuğun ağladığını, bu vakte kadar kadın başına nerelerde olduğunu sorduğumda eşim bana küfür etti. Bunun üzerine yüzüne vurdum. Burnundan kan geldi. Aysel kapıya doğru kaçınca arkasından gidip niye geç kaldığını sorduğumda yine bana küfür etti. Bunun üzerine çok sinirlendim, kendimi kaybettim. Önce sol, sonra sağ yumruğumla yüzünün her iki tarafına vurdum. Olduğu yere yığıldı, çok sinirlendim, kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum.'' Mahkeme heyeti, sanık Serkan Aysel'i ''kasten adam öldürme'' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 16 Kasım 2007'de, Muş merkeze bağlı Yeşilce köyünde kocası Serkan Aysel tarafından darbedilen Aysel Aysel, Muş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi sevk edilmişti. Aysel, burada yapılan müdahaleye rağmen 19 Kasım 2007'de hayatını kaybetmişti.

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