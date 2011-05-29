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EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ ANTALYA (A.A)

29 Mayıs 2011 18:07

-EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ ANTALYA (A.A) - 29.05.2011 - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, eşini av tüfeğiyle başından vurarak öldüren kişi intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir nüfusuna kayıtlı, yaklaşık bir ay önce Çıplaklı köyüne taşınan Haydar Pehlivan (24), evde, eşi Birsen Pehlivan'ı (26) başından av tüfeğiyle vurarak öldürdü.  Haydar Pehlivan, daha sonra, aynı silahla çenesinin altına ateş ederek intihar etti. Olay, Pehlivan'ın ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru akrabasına cep telefonuyla ''Hakkınızı helal edin'' diye mesaj göndermesi ve yakınının şüphelenerek eve telefon etmesi sonucu ortaya çıktı. Polis memuru, yakınının telefonuna yanıt vermemesi üzerine durumu meslektaşlarına bildirdi. Kilidi kırarak eve giren polis, cesetleri yatak odasında buldu. Olay sırasında evde bulunan, Birsen Pehlivan'ın ilk eşinden olan 8 yaşındaki Rabia, akrabalarına teslim edildi. Apartman görevlisi Şahin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftten haber alınamadığını öğrenince polis memurlarıyla birlikte dairenin kapısına geldiklerini, bu sırada evde bulunan Rabia'nın kendilerine kapıyı açamadığını söyledi. Kapı kırılıncaya kadar Rabia ile konuştuklarını belirten Koç, Rabia'nın Haydar ve Birsen Pehlivan'ın yatak odasında olduğunu, kapının deliğinden bakınca onları kanlar içinde gördüğünü anlattığını ifade etti. Polis ve savcılığın olay yerinde incelemesini sürdürdüğü, incelemenin ardından cesetlerin Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılacağı belirtildi. İntihar eden Haydar Pehlivan'ın ekonomik sıkıntı içinde olduğu, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya üretim tesisinde çalıştığı, başka iş bulabilmek için dün görüşme yaptığı bildirildi. Birsen Pehlivan'ın ev hanımı olduğu öğrenildi. Çiftin yaklaşık 4 ay önce evlendiği belirtildi.

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