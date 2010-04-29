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Yaşam

Eşini kan grubuna göre seç

İnsanların yalnızca sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında hatırladıkları kan grupları, Japonlar için ayrıca aşkta ve işte kişiliğin anlaşı

29 Nisan 2010 03:00

T24- Dünyanın diğer toplumlarında insanların yalnızca sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında hatırladıkları kan grupları, Japonlar için aşkta ve işte kişiliğin anlaşılmasında kilit rol oynuyor. BBC’nin haberine göre Japon kadın ve erkekler kan gruplarına göre ‘çöpçatan’ merkezlerinde buluşarak eşlerini seçiyor. Japon patronlar ise şirketlerinde uyumu sağlamak adına kan gruplarına bakarak çalışanları arasında iş bölümü yapıyor.


Kan grubuyla kişilik arasında ilişki olduğuna dair toplumsal inancı reddeden uzmanlar ise fiziksel özellikler açısından büyük oranda homojen olan Japonlar için, kan grubuna dayanan seçimin kolay bir eleme çerçevesi sunduğunu söylüyor. Japonlara göre kan grupları ve özellikleri ise şöyle:

A grubu: Fedakârlığa yatkın bir kişiliğe sahip. Bu kişilerin olumsuz özelliği ise endişeli yapıları.

O grubu: Kararlı ve özgüven sahibi bir kişiliğe sahip.

AB grubu: Mantıklı ve beklentileri yüksek bir kişiliği içlerinde barındırıyorlar.

B grubu: Ateşli bir kişiliğe sahip. Bu grubun diğer bir özelliğiyse bencillik.

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