Eşini kan grubuna göre seç

T24- T24-

Kan grubuyla kişilik arasında ilişki olduğuna dair toplumsal inancı reddeden uzmanlar ise fiziksel özellikler açısından büyük oranda homojen olan Japonlar için, kan grubuna dayanan seçimin kolay bir eleme çerçevesi sunduğunu söylüyor. Japonlara göre kan grupları ve özellikleri ise şöyle:A grubu: Fedakârlığa yatkın bir kişiliğe sahip. Bu kişilerin olumsuz özelliği ise endişeli yapıları.O grubu: Kararlı ve özgüven sahibi bir kişiliğe sahip.AB grubu: Mantıklı ve beklentileri yüksek bir kişiliği içlerinde barındırıyorlar.B grubu: Ateşli bir kişiliğe sahip. Bu grubun diğer bir özelliğiyse bencillik.