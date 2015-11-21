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Yaşam

Eşini gizlice ses kaydına alan kocaya beraat; işte mahkemenin gerekçesi...

Sanık koca savunmasında, "Olayın asıl mağduru benim. 6 ay psikiyatrik tedavi gördüm” dedi

21 Kasım 2015 13:14

Sermaye piyasası uzmanı G.K.Y., 15 yıllık karısı S.P.Y.’nin (36) ilgisizliği nedeniyle şüpheye kapıldı. G.K.Y., kayıt yapan bir cihazı yatak odası ve salona yerleştirdi.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre eşinin, davet ettiği arkadaşlarına, eski ortaokul arkadaşı ve yöneticisi olduğu bankada çalışan evli bir erkekle ilişki yaşadığını anlattığını kayıtlardan öğrendi. G.K.Y. kayıtları delil olarak kullanarak boşanma davası açtı. Karısı da G.K.Y. hakkında “Gizlice beni dinledi” diyerek şikâyetçi oldu. Koca hakkında ‘Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

 

"Beni malzeme yaptı"

 

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada avukatı G.K.Y.’nin eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini anlayınca ses kayıtlarını yalnızca açtığı boşanma davasında delil olarak kullandığını belirterek suç kastı olmadığını iddia etti. Kadının avukatı ise “Suçun unsurları gerçekleştiğinden, sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sanık koca savunmasında, “Olayın asıl mağduru benim. 6 ay psikiyatrik tedavi gördüm. Eşimin beni espri ve hakaret malzemesi yaptığını da görüyorsunuz kayıtlarda” dedi.

Hâkim, sanık kocanın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi.

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