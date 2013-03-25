Eşini dövene 'eziyet' cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Galip G. hakkında, eşi N.G. ile kızı Y.G.’yi döverek hakaret ettiği suçlaması ile 26 Mayıs 2006’da Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, “eylemlerini genel hareket tarzı haline getirdiği ve eylemlerinin süreklilik arz ettiği” gerekçesi ile sanığa, TCK’nin 96. maddesi gereği “eziyet” suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın avukatı, dosyayı temyize gönderdi. Yargıtay cezayı onadı ve eşini döven kişiye ilk kez “kasten yaralama” yerine, “eziyet” suçu kapsamında ceza verildi. Yargıtay mahkemenin verdiği 6 yıl hapis cezasını onadı.