Eşini damatlıkla uğurladı

T24 - Oyuncu Burçin Bildik, Bodrum’da yüzerken beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden eşi Zeynep Elçin Bildik’i giydiği damatlığıyla son yolculuğuna uğurladı.





Cenaze namazı boyunca eşinin ablasına sarılarak ağlayan Bildik, “Allah yeni yolunda hayırlar versin, ışığını orada yaymaya devam etsin” dedi.



Tatil yaptıkları Bodrum’da yüzerken denizde beyin kanaması geçiren ve hastaneye gidene kadar 4 kez kalbi duran Zeynep Elçin Bildik, tüm çabalara rağmen önceki gün hayatını kaybetti. Zeynep Elçin Bildik Karacaahmet Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.



Cenaze törenine nikahlarında giydiği damatlıkla gelen Burçin Bildik, eşinin kefene sarılırken gördüğünde geline benzettiğini, bu yüzden de onu damatlıkla uğurlamak istediğini söyledi. Şakirin Camii’ndeki cenaze namazından sonra eşini memleketi Lüleburgaz’a götüreceklerini söyleyen Burçin Bildik, “Allah yeni yolunda hayırlar versin. Işığını orada yaymaya devam etsin. Yeni yoluna güzel bir günde yolluyoruz. Ben de damatlığımla ona eşlik ediyorum. Eşim bir kere daha güçlü durmamı sağladı. Ona verdiğim sözle güçlü olacağım” dedi.

Bu camiyi sevmişti



Şakirin Camii’ni özelikle seçtiğini belirten Burçin Bildik, bir Kadir gecesinde İstanbul’daki camileri gezerken eşinin bu camiyi çok sevdiğini o yüzden buradan son yolculuğuna uğurlamak istediğini belitti.

3 yılda 30 yıl yaşadık



Eşiyle 3 yıllık evlilikleri boyunca 30 yıllık bir ilişki yaşadıklarını söyleyen Bildik, “Hayat devam edecek. Dostlarla yeri gelecek güleceğiz eğleneceğiz ama yürek böyle söylemiyor. Yürek başka çalışıyor” dedi.



Burçin Bildik cenaze namazının ardından eşinin tabutunu omuzlayarak cenaze arabasına kadar taşıdı. Lüleburgaz’a götürülen Zeynep Elçin Bildik, Sokullu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



