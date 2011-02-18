Eşini çeteye dinletti, aldatıldığını öğrenince öldürdü!

T24 - Daha çok eşlerinden şüphelenen kişiler için 1500 lira karşılığında ortam ve telefon dinlemesi yapan bir çete 15 ilde yapılan ‘3. Kulak’ operasyonuyla çökertildi. Tekirdağ’da yazın karısını öldüren bir adamın da cinayeti, çeteye dinlettirdiği eşinin kendisini aldattığını öğrenince işlediği ortaya çıktı...



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda, para karşılığı “ortam ve telefon dinlemesi” yapan bir çete çökertildi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Müşterilerinin çoğunun eşlerinden şüphelenen kişiler olduğu öğrenilen çetenin, Tekirdağ’da bir cinayete sebep olduğunu da öğrenildi: Çeteye dinlettirdiği eşinin kendisini aldattığını öğrenen öfkeli koca, karısını elleriyle boğarak öldürmüştü...







Bir yıl önce gelen bir ihbar üzerine çalışma başlatan polis, telefon ve ortam dinlemesi yapan çeteye yönelik ‘3. Kulak’ adını verdiği operasyon için dün sabah düğmeye bastı. 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.





Casus program devrede



Antalya’ya getirilen şüphelilerden 10’unun çete üyesi, 44’ünün ise örgüte para karşılığı dinleme yaptıran kişiler olduğu bildirildi. Liderliğini E.Ö.’nün yaptığı, aralarında emekli bir astsubayın da bulunduğu 10 kişilik çetenin bin 500 lira karşılığında, casus program yardımıyla telefon ve ortam dinlemesi yaptığı, müşterilerinin ise çoğunlukla eşlerinden şüphelenen kişilerden oluştuğu belirtildi.





‘Beni aldattın’ dehşeti



Çetenin Tekirdağ’da cinayete neden olduğu da ortaya çıktı. Sigortacı Faruk Erdem Ferimaz’ın (52) çeteye dinlettirip kendisini aldattığını öğrendiği için eşi Nurhayat Ferimaz’ı (45) 30 Haziran’da elleriyle boğarak öldürdüğü belirlendi. Halen tutuklu bulunan Ferimaz kendini savunurken, “Eşimin sık sık İstanbul’a gitmesinden şüphelendim. Telefon mesajlarını ve MSN konuşmalarını takip ettim. Mesajlarından ve yazışmalarından eşimin hayatında başka bir erkek olduğunu öğrendim. Çılgına döndüm, boğdum öldürdüm. Telefon ve bilgisayar yazışmalarına bakın her şeyi göreceksiniz” demişti.



Ferimaz’ın 2 yıl önce para karşılığı fuhuş yapan bir kadınla birlikte olduğu, bu olaydan sonra eşi Nurhayat Ferimaz’ın da “Sen aldatırsan ben de aldatırım” dediği ileri sürülmüştü.









Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün düğmesine bastığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 kişiden 10’u çete üyesi, diğerleri para karşılığı yasadışı dinleme yaptıranlar... 30 Haziran’da karısını öldüren Faruk Erdem Ferimaz da cinayeti, çeteye yaptırdığı dinleme sonrası işlemiş...