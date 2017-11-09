Eşini boğarak öldüren sanık: Çocukların benden olmadığını itiraf edince, beynim durdu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’da, tartıştığı eşi 37 yaşındaki Emine Keskin\'i otomobilde boğazını sıkarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 38 yaşındaki Ahmet Keskin\'in yargılanmasına başlandı. Eşinin kendisini aldattığını itiraf edince tartıştıklarını belirten Ahmet Keskin, \"Sen tavuk bile kesemezsin\' dedi. Çocukların benden olmadığını itiraf edince beynim durdu. Boğazını sıktım\" dedi.

Osmangazi İlçesi Dereçavuş Mahallesi\'nde geçen Mayıs ayında, otomobille gezmeye çıkan fabrika işçisi Ahmet Keskin ile eşi Emine Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Keskin, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Emine Keskin\'i boğazını sıkarak öldürdü. Ahmet Keskin, tutuklanarak cezaevine kondu.

Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Kasten eşini öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ahmet Keskin\'in yargılanmasına başlandı. Ahmet Keskin, savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, \"Karım, telefonuna internet hattı bağlattıktan sonra benimle hiç ilgilenmedi. Hatta geçen iki yıl süre içersinde sadece iki kez birlikte olduk. O gece sabaha karşı engelli çocuğumu kontrol etmek için yataktan kalkınca kendisi evde yoktu. Balkonda kendisini bekledim. Sabaha karşı bir otomobilden inip eve geldi. Ben, uyuyor numarası yaptım. Daha sonra Emine\'nin kullandığı otomobil ile gezmeye çıktık. Yolda bana her şeyi anlattı. Tartıştık. Bunun üzerine, \'sen dün gece nerede olduğumu bile bana soramazsın. İki yıldır seni aldatıyorum. Ne oldu beni mi öldüreceksin? Sen tavuk bile kesemezsin\' dedi. Çocukların benden olmadığını itiraf edince beynim durdu. Boğazını sıktım. Hareket etmediğini anlayınca ona kalp masajı yaptım. Bir ara nefes aldı. Hastaneye kaldırılırken, yolda öldü. Pişmanım. Ayrıca çocuklarıma cinsel istismarda bulunduğum söyleniyor. Bunu kabul etmiyorum\" dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise çocukların babasının belirlenmesi için DNA testi yapılmasını istedi. Duruşma, eksik evrakların beklenmesi ve çocuklara DNA testi yapılması için ileri bir tarihe ertelendi.

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