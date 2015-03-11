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Yaşam

Eşini boğarak öldüren koca, üzerine not bırakarak kaçmış!

Cani koca olayın ardından cesedin şişmemesi için üzerine bıçak bırakırken, kokmaması içinde naftalin kullandığını öğrenildi

11 Mart 2015 12:15

İstanbul Esenler'de, 2 aylık evli Zehra Aydın (35) isimli bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü. Polis, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği önü sürülen ve teslim olacağı notu bırakıp kayıplara karışan koca Sedat Aydın'ı arıyor.

Esenler’de cinnet getiren bir koca kıskançlık nedeniyle eşini boğarak öldürdükten sonra üzerine not bırakarak kaçtı.

Cani koca olayın ardından cesedin şişmemesi için üzerine bıçak bırakırken, kokmaması içinde naftalin kullandığını öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenler Davutpaşa Mahallesi 64. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi.

İddiaya göre, 35 yaşındaki üç çocuk annesi Zehra Aydın, ikinci evliliğini yaptığı eşi Sedat Aydın tarafından boğularak öldürüldü.

Genç kadından 2 gün boyunca haber alamayan yakınlarının çilingir yardımıyla daireye girmesi üzerine korkunç olay ortaya çıktı. Daireye giren yakınları genç kadının cesediyle karşılaştı.

 

‘Ceset kokmasın diye naftalin kullandı’

 

Genç kadının cesedini fark eden yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte dairede ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda cinayetin iki gün önce işlendiğini tespit etti. Eşini boğarak öldürdüğü tespit edilen Sedat Aydın’ın, cesedin kokmaması için etrafına naftalin serptiği, şişmemesi içinde üzerine bıçak bıraktığı öğrenildi.

 

‘Namusumu temizledim teslim olacağım’

 

Öte yandan ceset üzerinde kocanın bıraktığı birde not bulunduğu bildirildi. Kağıtta yazılı notta, “Namusumu temizledim, yakında teslim olacağım” yazdığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zehra Aydın’ın cansız bedeni, cenaze aracına konulara otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından kayıplara karışan Sedat Aydın’ı yakalamak için başlattı.

Kayıp koca Sedat Aydın’ın kardeşi Ramazan Aydın, "Eniştem aradı, ağabeyine ulaşamıyoruz nasıl gideceğiz onların yanına dedi. Eve geldik, polisi çağırdık, kapıyı kırdık, içeride cenazeyi gördük. Gördüğümüz olay budur. Abim kendisi. Bir not var ama soruşturmanın şeyi açısından gizli tutuyorlar daha sonra açıklayacaklar. Namus davası deniyor başkasıyla yakalandığı söyleniyor biz de bilmiyoruz” dedi.

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