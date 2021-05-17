Eşini bıçaklayan Bayram Çınar: Ölmemiş, pişman değilim, beni tutuklayacaklarını sanmıyorum

Aksaray'da 23 yıldır birlikte yaşadığı Y.Ç.’yi eşini 7 yerinden bıçaklayan Bayram Çınar, ifadesinde, ”Eşim ölmemiş, pişman değilim. Bu yüzden de beni tutuklayacaklarını sanmıyorum” dediği aktarıldı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Hasas Mahalesi 6601 Sokak'ta meydana geldi. Bayram Çınar, eşini bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan Çekiç, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çekiç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Çınar, sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada Yeter Çekiç'in yakınları ise Çınar'a tepki gösterdi. (DHA)