Eşini bıçakladı, otomobille ezdi, cezasında indirim istendi!

Konya'da boşandığı eşi 31 yaşındaki Özlem Işık'ı, sekiz yerinden bıçaklayıp, otomobille üzerinden geçerek öldüren Kamil Çolak için ağırlaştırılmış müebbet yerine, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

25 Nisan 2014 günü Konya- Akören karayolunun 10'uncu kilometresinde yol kenarında kanlar içinde bir kadının hareketsiz yattığını görenler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri vücudu 8 yerinden bıçaklanan kadının öldüğünü saptadı. Polis ise yaptığı inceleme cesedin üzerinden de otomobilin geçtiğini tespit etti.

DHA’da yer alan habere göre, polis, yaptığı araştırmada öldürülüp yol kenarına atılan kadının, saat 03.00 sıraların annesi Şerifana Işık tarafından polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Özlem Işık olduğunu belirledi. Bir temizlik şirketinde çalışan, 7 ve 9 yaşında iki kızı olan Işık'ın, 10 yıllık eşi Kamil Çolak'tan 9 ay önce boşandığını saptadı. Işık'ı, boşandığı eşinin öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, eşini bıçaklarken elinden yaralanan ve tedavi için özel bir hastaneye giden Çolak'ı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamasında suçunu itiraf eden Koçak, tutuklandı.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Kamil Çolak, yeniden hakim karşısına çıktı. Çolak hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu’nun ‘sanığın akıl sağlığı yerindedir’ raporu verdiği açıklandı.

Eski eşi can çekişirken otomobille ezmiş

Cumhuriyet Savcısı, mahkeme heyetine sunduğu mütalaasında, öldürülen Özlem Işık ile Kamil Çolak’ın olaydan 9 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını, boşanmadan önce de Çolak'ın, eşine şiddet uyguladığı için yargılandığını hatırlattı. Savcı mütalaasında, Özlem Işık’ın erkek arkadaşı H.A., arasında ilişkinin olmasının boşanmayı etkileyecek bir hususun olmadığını söyledi. Kamil Çolak'ın, çocuklarını göstermediği gerekçesiyle olay günü Işık ile buluştuğu belirtildi.

Mütalaada, Çolak ile Işık'ın, çocukları göstermeme ve H.A. ile olan ilişkisi nedeniyle aralarında tartıştığı; tartışmanın ardından Kamil Çolak'ın, Özlem Işık’ı evine bırakıp hem de çocuklarını görmek istemesi üzerine birlikte yola çıktıkları belirtildi. Ancak Gödene mevkiine geldiklerinde çocukları görmek istemesinde ısrar etmesi üzerine Özlem Işık’ın 'Çocuklarım senden değil' demesi üzerine sanığın, aracında bulundurduğu bıçakla Işık'ın önce göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, araçtan indirip yolun kenarına attığı, sonra da kadının üzerinden otomobille geçip kaçtığının anlaşıldığı belirtildi.

Haksız tahrik indirimi istendi

Özlem Işık’ın otopsisinde karnında oto lastik izlerinin tespit edildiğini belirten Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında sanık Kamil Çolak'ın, Özlem Işık'ı, 'canavarca hisle kasten öldürdüğü'; ancak Işık'ın, sanığa 'çocuklar senden değil' demesi, olayın haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirerek, ağırlaştırılmış müebbet yerine, 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı 4 Mart 2015 tarihine erteledi.