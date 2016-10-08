Eşini, 7 yaşındaki kızlarının önünde boğarak öldürdü!

Mersin'de 41 yaşındaki Serkan Titiz, aralarında şiddetli geçimsizlik olan eşi 36 yaşındaki Figen Titiz'i boğarak öldürdü. 7 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini öldüren cinayet zanlısı koca, 'şeytana uydum' diye kendini savundu.

DHA'da yer alan habere göre, olay, merkez Toroslar İlçesi'ndeki Akbelen konutlarında meydana geldi. İddiaya göre,Akdeniz Belediyesi'nde taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Serkan Titiz, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 1 çocuk annesi eşi Figen Titiz ile işten döndükten sonra tartışmaya başladı.

7 yaşındaki kız çocuklarının önünde çıkan tartışma sırasında Serkan Titiz, eşini boğazını sıkarak öldürdü. Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, sara hastası olduğu öğrenilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftin kızına da eve gelen yakınları sahip çıktı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden ve eşiyle bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu söyleyen cinayet zanlısı Serkan Titiz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevki sırasında göz yaşlarına boğulan Serkan Titiz, "Çok pişmanım. Nefsime ve şeytana uydum. Başından bu yana eşimle sürekli tartışıyorduk" dedi.