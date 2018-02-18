Eşine yumruk attığı iddia edilen Ali İhsan Varol hakkında 3.5 yıl hapis istemi

'Kelime Oyunu' isimli yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla 3.5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi.

Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık'ta Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söyleyerek şikâyette bulunmuştu.