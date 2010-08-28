Eşine tokat atan koca, evinden oldu

T24- Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde, tartıştığı 30 yıllık eşine tokat atan 55 yaşındaki işçi emeklisi Süleyman Bilgiç, mahkemece 6 ay eve girmeme ve 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ablasının evine sığınan ve para cezasını ödeyebilmek için tarlasında yetiştirdiği sebzeleri satmaya çalışan Bilgiç, çok pişman olduğunu söyledi.



Bigadiç'in Kuyu Mahallesi'nde oturan emekli maden işçisi Süleyman Bilgiç'in hayatı geçen nisan ayında, yaşadıkları bir tartışmada, 30 yıllık eşi Vesile Bilgiç'e attığı tokatla değişti. Yediği tokatı içine sindiremeyen 49 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, eşi Süleyman Bilgiç'ten şikayetçi oldu. İşçi emeklisi Bilgiç hakkında Bigadiç Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.





Mahkeme olaydan bir ay sonra verdiği kararla hem Süleyman Bilgiç'i hem de eşini şaşırttı. Suçlu bulunan ve 3 bin TL para cezasına çarptırılan Süleyman Bilgiç'in ayrıca 6 ay evden uzak durmasına karar verildi. Bugünden sonra hayatı zindana dönen Süleyman Bilgiç, Almanya'dan tatil için Balıkesir'deki evine gelen ablasına sığındı.





Çamaşırını, bulaşığını kendisi yıkayan, karnını doyurmak için her gün komşulardan yemek tarifi alan Bilgiç, diğer yandan da ayda 300 TL'ye taksitlendirdiği para cezasını ödemenin telaşına düştü. Bilgiç, tarlasından getirdiği kavun, karpuz, patlıcan, biber ve domatesi Yüzüncü Yıl Parkı'nın köşesine kurduğu tezgahta satmaya başladı.



Çok pişman olduğunu söyleyen Bilgiç, ``Evime girmem yasak. Hergün kahroluyorum. Bu işin yazı var kışı var. Çok pişmanım ama özür dilemek için çiçek alıp eşimin yanına gitsem beni anlamayacağını düşünüyorum. Aslında benim eşimle bir problemim yok. Herkes kaynanasından şikayet eder. Fakat biz kayınpederin sürekli evimize karışması yüzünden huzursuz oluyoruz'' dedi.



Almanya'dan eşi ile birlikte izne gelen Halime Mutlu (60) da yanında kalan kardeşi Süleyman Bilgiç'in durumuna çok üzüldüğünü söyledi, ``Biz kardeşiz, kötü günlerde birbirimize destek olmalıyız. Onlar kendi aralarında ne yapmışsa yapmış. Ama küslüğün fazla uzun sürmemesi gerekiyor. Kardeşim bir an önce eşi ile barışıp çocuklarının başına geçmeli'' diye konuştu.



