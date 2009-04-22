Eşine kızdı kendisini yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evini terkeden ve çocuklarını kendisine göstermeyen eşine sinirlenen kişi, tabancayla kendini yaraladı.



Mehmet Kodat (28), 2 gün önce eşi Huriye Kodat'ın (25), ikiz kızlarını da yanına alarak kayınbabasının evine gitmesine sinirlendi.



Söz konusu evin önüne dün gece geç saatlerde gelen Kodat, eşi ve çocuklarını görmek istedi. Çocuklarının kendisine gösterilmemesine öfkelenen Kodat, yanında taşıdığı tabancayı başına dayadı.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin tabancayı bırakması konusunda ikna etmeye çalıştığı Kodat, evde olmadığı söylenen eşiyle telefonda görüştü.



Eşiyle görüşmesine karşın ikna olmayan Kodat, kendini sol omuzundan vurdu.



Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kodat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kodat'ın, bir süre Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü kaydedildi.

