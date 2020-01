Eşine bastonla vuran 95 yaşındaki adama hapis cezası

Elazığ'da 75 yıllık karısına bastonla bir kez vurduğu için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve cezaevine girdiği gün hastanelik olan 95 yaşındaki Mehmet Akgül için 67 yaşındaki kızı ve torunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev hapsi veya af verilmesini istedi.



Milliyet'te yer alan habere göre; 21 Şubat 2014 tarihinde 75 yıl önce evlendiği 93 yaşındaki eşi Murşide Akgül'e bastonla vuran Mehmet Akgül hakkında karısı şikayetçi olmamasına rağmen basit yaralamadan dolayı kamu davası açıldı. Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dede Akgül'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Verilen cezanın geçtiğimiz hafta Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından Memet Akgül gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girer girmez rahatsızlanan Mehmet Akgül, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma servisinde tedavi altına alındı.



Öte yandan, dede Akgül'ün eşi Murşide Akgül ise olaydan 3 ay sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Nine Akgül'e 'normal ölüm' raporu verildi.

Kızı ve torunu ev hapsi veya af talep etti

Mehmet Akgül'ün kızı Reşide Karadaban ve torunu Mithat Karadaban, hastaneden taburcu olur olmaz tekrar cezaevine girecek olan Mehmet Akgül için af veya ev hapis istedi. Dedesinin 95 yaşında olduğunu belirten torunu Mithat Karadaban, "Dedem 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı. Temize gönderdik, onaylandı geldi dedemi hapse attılar. Rahatsızlanınca hastaneye kaldırdılar, orada yatıyor. Biz Allah rızası için Cumhurbaşkanımızın affına sığınıyoruz, onu affederek bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Dedemin bizden başka bakacak kimsesi yok ve iki bastonla geziyor. Son çare Cumhurbaşkanımızın affı kaldı, o affettiği zaman ev hapsine dönüyormuş, biz de kendisinden bunu istiyoruz" dedi.



Dedesi ile ninesi arasında yaşanan olayı da anlatan Karadaban, "Dede ile nine yaşlı olduğu için aralarında bir tartışma çıkmış. Dedem de bastonunu sırtına vurmak isterken kafasına vurmuş. Nenemiz davacı olmadığı halde kamu davası açıldı. Kamu davasından da bu cezayı aldı. Nenem o olaydan sonra bir hafta hastanede kaldı ve evine geldi. Hiçbir şeyi yoktu" diye konuştu.

Olaydan 3 ay sonra ninesinin yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğünü de ifade eden Karadaban, ölümün normal olduğuna dairde rapor bulunduğunu da dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan babası için af isteyen 67 yaşındaki kızı Reşide Karadaban ise "Babam hapishanede olduğu için ben gidip ona bakamıyorum. Babam için ev hapsi istiyorum. Zaten iki bastonla geziyor. Allah rızası için Cumhurbaşkanımızdan babama af istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.



Babasına sürekli kendisinin baktığını da belirten kızı Reşide Karadaban, "Babam cezaevine girip hastaneye düşmeden evine günde 3 defa giderek bakımını yapıyordum. Her ihtiyacını ben görüyorum. İki bastonla yürüdüğü için her ihtiyacını bir odada görüyor. Çok yaşlı hapiste şimdi ağlıyor. Ben de bir şey diyemiyorum. Eşine vurduğu için babam da pişman olmuş ama iş işten geçti. Şimdi onun için bir af istiyorum. Ben cezaevine gidip gelemem, babam da orada yapamaz" şeklinde konuştu.