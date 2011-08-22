-Eşinden şiddet gören kadına devlet sahip çıktı TOKAT (A.A) - 22.08.2011 - Tokat Valisi Şerif Yılmaz, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri süren 23 yaşındaki 3 çocuk annesi kadına sahip çıkıldığını belirterek, ''Devletin en üst kademesine kadar aile şiddetinin en aza indirilmesi ile ilgili çalışmaların tüm kurumlar tarafından yapıldığının bilinmesini istiyorum'' dedi. Vali Yılmaz, 8 yıl önce evlendiği eşinden dayak yediği iddiasıyla 3 çocuğunu da yanına alarak yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Tokat'a babası Ömer Yıldız'ın evine gelen Hatice E'nin durumundan geçen cuma günü haberinin olduğunu söyledi. Olayı öğrendikten sonra gerekenin yapılması konusunda talimatlar verdiğini ifade eden Yılmaz, ''Aile içi şiddete maruz kalan mağdure ve 3 çocuğunun gerekli güvenlik tedbirleri alınarak babasının evinde yaşamasına devam etmesini sağladım'' diye konuştu. -''İdari soruşturma başlattım''- Ailenin Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı müracaatıyla ilgili şikayetlerin değerlendirildiğini kaydeden Vali Yılmaz, ''İhmali görülen arkadaşlarımızla ilgili idari soruşturmayı başlattım. Bunun yanında şiddete maruz kalan bayanın ve 3 çocuğunun hayatlarını idame ettirmeleri ile ilgili gerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gerekse Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün uzman personeli marifeti ile yapılması gereken işlemleri başlattık'' dedi. -''Eşi, Kuşadası'nda gözaltına alındı- Şikayet üzerine kadının eşiyle ilgili de güvenlik güçlerinin çalışma başlattıklarını kaydeden Vali Yılmaz, ''Bu süre içerisinde mağdurenin kocası Sinan E. isimli şahıs şikayet üzerine güvenlik kuvvetlerimizin takibi sonucu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözaltına alındı. Bugün adli mercilere sevk edilecek'' diye konuştu. Esas olanın, aile içi şiddete maruz kalan kadının mağduriyetinin giderilmesi yönünde gerek güvenlik, gerekse ailenin hayatını idame ettirmeleri açısından üzerlerine düşen çalışmaları yapmaları olduğunu kaydeden Vali Yılmaz, ''Bu tip meydana gelen hadiselerde aile içi şiddete maruz kalan insanlarımızın vakit kaybetmeden ilgili birimlere derhal müracaat etmeleridir. Çünkü bunları bizim bilmemiz mümkün değil. Devletin bütün kurumlarına bildirmelerini istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Aile içi şiddetin en aza indirilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığını söyleyen Vali Yılmaz, ''Olayın duyulması üzerine Kadın ve Aileden sorumlu bakanımız Fatma Şahin, bakan olarak olayın üzerinde olduğunu ve basına yansıdığı tarihten itibaren kendisinin takip ettiğini söyledi. Özellikle belirtmek istiyorum ki devletin en üst kademesine kadar aile şiddetinin en aza indirilmesi ile ilgili çalışmaların tüm kurumlar tarafından yapıldığının bilinmesini istiyorum'' dedi. -Sosyal Hizmetler Müdürü aileyi ziyaret etti- Sosyal Hizmetler Müdürü Sabri Mürekkepçioğlu da psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile birlikte Hatice E'yi babasının evinde ziyaret etti. Hatice E'nin durumuyla ilgili yapılan haberleri ihbar kabul ettiklerini belirten Mürekkepçioğlu, Hatice E'nin istemesi halinde 3 çocuğu ile kadın sığınma evine yerleştirebileceklerini kaydederek, ''Hatice hanıma maddi destekte bulunacağız. Bize kendisinden gelecek olan talepleri değerlendireceğiz. Bizim istediğimiz 3 çocuğu ile kadın sığınma evinde kalması. En azından güvenlik riski ortadan kalkana kadar sığınma evinde kalmasında yarar var'' diye konuştu. -''Sığınma evinde kalmam''- Eşinden şiddet gördüğünü ifade eden Hatice E. ise ''Eşim bu evliliğin bitmesini istemiyor. Ben kadın sığınma evinde kalmak istemem. İsterim ki ailemle aynı binada olsun. Kardeşlerimden bir tanesi benim yanımda olur. Eşim benim 'gözümü, çocukları alırım' diye konuşuyor. Eşim bana (televizyona çıkmayacaktın, beni şikayet etmeyecektin, o çocukları senden alacağım) diyor'' dedi. Anne Şerife Yıldız ise evinde kullanılmayan bir oda olduğunu onu kızına hazırlayacağını belirterek, ''Ben her zaman kızımın yanında olacağım'' şeklinde konuştu. Bu arada Hatice E'nin kısa süre içerisinde boşanma davası açacağı öğrenildi. Sinan E. ile 8 yıl önce evlenen Hatice E, eşinden dayak yediği iddiasıyla yaşadığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Tokat'a 22 gün önce babası Ömer Yıldız'ın evine 3 çocuğu ile gelmişti. Daha sonra eşinin arkasından gelen Sinan E'nin, bir otomobilin içerisinde görüştüğü Hatice E'yi, bir süre tartıştıktan sonra darbettiği ileri sürülmüştü. Daha sonra eşini babasının evinin yakınında bırakan Sinan E, olay yerinden ayrılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp izleri bulanan Hatice E, polise giderek, eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. (EKT-İSA-HMD)