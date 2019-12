-EŞİNDEN ÖLÜMÜNE KAÇTI KOCAELİ (A.A) - 07.08.2011 - Kocaeli'de kendisini tehdit ettiğini söylediği kocasından kaçmak isterken beşinci kattan düşen kadın, ''Ben daha hastaneden taburcu olmadan o kişi karakoldan serbest bırakıldı. Can güvenliğim tehlikede'' dedi. Gülten Coşkun, görücü usulüyle tanışarak Mart ayında nişanlandığı Mehmet Akif Coşkun ile 23 Temmuz'da yapılan düğünle evlendiğini söyledi. Eşinin nişanlılık döneminde kendisini birkaç kez tehdit ettiğini anlatan Coşkun, şunları söyledi: ''Evliliğimizin ilk dört günü çok iyi davrandı. Ancak beşinci gün aramızda çıkan bir tartışmanın ardından beni dövdü ve 5-6 saat yüzüme tükürerek hakaretlerde bulundu. Bunu aileme söylemedim. Ailemi ziyarete gittiğimde ise makyajla morlukları kapatıyordum. Soran olduğunda da 'kapı çarptı' gibi şeyler söyleyerek geçiştiriyordum. Daha sonra beni dışarı çıkartmamaya başladı ve kimseyle görüşmeme izin vermedi. Olay günü de aramızda çıkan bir tartışmanın ardından beni ve ailemi öldürmekle tehdit etti. Daha sonra ben korkarak mutfak balkonuna kaçtım ve polisi aradım. Bu sırada tuvaletten çıkan eşim yardım istediğimi duyunca kilitlediğim mutfak kapısının camını kırarak kapıyı açtı ve üzerime geldi.'' Çok korktuğunu ve eşinin kesinlikle kendisini öldüreceğini düşündüğünü ifade eden Coşkun, ''Hemen yağmur suyu borusuna tutunarak aşağı inmeye başladım. Bu sırada kafamı kaldırdığımda eşimi yukarda görünce panikledim ve dengemi kaybederek aşağı düştüm'' diye konuştu. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede iki bacağının kırıldığını öğrendiğini dile getiren Coşkun, ''Ancak ben daha hastaneden taburcu olmadan o kişi karakoldan serbest bırakıldı. Bu beni çok üzdü. Can güvenliğim tehlikede. Bana ve aileme koruma talep ediyorum. Bir an önce bu kişinin cezasını çekmesini istiyorum. Başbakanımızdan bu konuda destek bekliyorum. Gebze Kaymakamımız feryadımı duysun bana sahip çıksın, çok korkuyorum. Ailem ve ben tehlikedeyiz'' dedi. Boşanma davası açacağını dile getiren Coşkun, ''Artık evli kalamam. Bu kişi normal değil. Adalete güveniyorum ve o kişinin mutlaka cezasını çekmesini istiyorum'' dedi. Bu arada, gözaltına alınan Mehmet Akif Coşkun'un ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.