-Eşinden dayak yiyen kadın valiliğe sığındı ADANA (A.A) - 17.08.2011 - Adana'da, kocasından dayak yediğini iddia eden kadın, tişörtündeki kan izleriyle geldiği Vilayet Konağı önünde nöbet tutan polislerden yardım istedi. Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde kayınpederine ait evde oturan ve 8 aylık bir de bebeği bulunan Canan Görmüş (20), iki yıldır imam nikahı ile birlikte yaşadığı Faruk Ç'den (21) şiddet gördüğünü ileri sürerek Valilik önünde nöbet tutan polislere başvurdu. Panik halinde ve tişörtünde kan izleri bulunan kadına yardım eden nöbetçi polislerin, durumunu haber merkezine telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine valiliğe gelen karakol ekipleri, genç kadını önce Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi'ne, ardından da oturduğu mahalle sorumluluk alanında bulunan Eski İstasyon Polis Karakolu'na götürdü. Yaşadığı şokun etkisinden kurtulamadığı ve sürekli ağladığı gözlenen Canan Görmüş, burada polislere verdiği ifadede, yaklaşık iki yıl önce evlendiğini, eşinden sürekli şiddet gördüğünü ileri sürerek, ''Artık dayanacak gücüm kalmadı, can güvenliğim de yok'' dedi. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve baharat satıcılığı yaptığı belirtilen Faruk Ç'nin, polisteki ifadesinde, karısının psikolojik sorunları olduğunu ve şiddetli geçimsizlik yüzünden sürekli tartıştıklarını ileri sürdüğü belirtildi. Faruk Ç'den davacı olan kadın, karakoldaki işlemlerin ardından muayene için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.