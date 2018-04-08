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Eşinden ayrılan işsiz adam intihar etti

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, ekonomik nedenlerden dolayı bunalıma giren Nihat Doğan (35), evinin çatısında kendini asarak intihar etti

08 Nisan 2018 01:41

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ\'da, ekonomik nedenlerden dolayı bunalıma giren Nihat Doğan (35), evinin çatısında kendini asarak intihar etti.
Elazığ\'ın Mustafa Paşa Mahallesi\'nde oturan Nihat Doğan, iddiaya göre ekonomik sıkıntılarından dolayı girdiği bunalım sonucu evinin çatısında kendini tavana bağladığı ipe asarak intihar etti. Bugün akşam saatlerinde evin çatı katına çıkan komşuları, Nihat Doğan’ın cansız bedeniyle karşılaşınca, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işsiz olduğu ve kısa süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen Nihat Doğan\'ın intihar ettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Doğan\'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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