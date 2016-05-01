Eşin kayınvalide ile aynı evde yaşamasını istemek boşanma sebebi sayıldı

Yeni evlenen çift, damadın ailesiyle aynı evde yaşamaya başladı. Durumdan rahatsız olan gelin, eşine ayrı bir eve çıkma talebini iletti. Ancak kocasından olumsuz yanıt alan gelin boşanma davası açtı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, yerel mahkeme davayı reddederek ismi açıklanmayan çiftin bu sebepten boşanamayacağına hükmetti. Davacı gelin, kararı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda (YHGK) temyiz etti. Kurul, boşanmak isteyen davacı gelini haklı buldu. Yargıtay, Türk Medeni Kanunu’na göre, kocanın ayrı bir konut açmamasını “kusurlu bir hareket” olarak değerlendirdi.

“Eşini annesiyle yaşamaya zorladı”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu oy çokluğuyla aldığı kararda özetle şöyle dedi:

“Kadının bağımsız konutta oturma isteğine rağmen kocanın bu isteği karşılamada yeterli çabayı sarf etmediği, eşini kendi ailesiyle birlikte oturmaya zorladığı anlaşıldığına göre, boşanmaya karar verilmesine işaret eden ve YHGK’ca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi yerinde değildir.”