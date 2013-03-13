Esin Güneş'i uçurumdan atarak ölümüne neden olan 'eşe' müebbet

Siirt'te uçurumdan atılarak öldürülen Esin Güneş davası sonuçlandı. Kadını uçurumdan atan kocası G.G, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı. Olayda G.G’ye yardım ettiği iddia edilen taksi şoförü B.Ü ise suça iştirak ettiğine dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat etti.

Güneş ailesinin avukatı Abdulhakim Gider’in bianet’e verdiği bilgilere göre, zanlı G.G. önce ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı ancak iyi hal indirimiyle cezası müebbet hapse çevrildi. B.Ü. hakkında ise yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğinden Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Gider, kararı temyiz edeceklerini söyledi: “Mahkemenin kararı çelişkili ve eksik. Dosyada, B.Ü.’nün suça iştirak ettiği hatta yardım eden değil suçun faillerinden olduğunu gösteren yeterli delil var. G.G.’ye ise tasarlayarak öldürmeden ceza verilmediği ve iyi hal indirimi uygulandığı için kararı temyiz edeceğiz.

“Soruşturmayı yürüten bazı birimler tarafından bu süreçte korunan bir şahsa beraat kararı verilmesi bizi üzdü. Ama Yargıtay bunu düzeltecektir. Kadına şiddet uygulayan bir şahsın cezasız kalmayacağı kanaatindeyim. Hukuka güveniyorum, olumlu sonuç alacağız. Çünkü dosyadaki belgeler, zanlıların cezalandırılması için yeterli.”

Suçluyu koruyan görevliler hakkında suç duyurusu

Esin Güneş’in kazayla uçurumdan düştüğünün iddia edildiğini, ailenin şikayeti üzerine önce savcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlatan Gider, iki buçuk yıldır süren yargılama boyunca dosyada hukuksuzluklar yaşandığını, delilerin karartıldığını belirtti.

Gider, soruşturma sırasında zanlıları korumaya yönelik hareket eden kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. “Bir cinayet soruşturmasının gerektirdiği prosedürler uygulanmamış. Şahıslar şüpheli gibi değil, adeta kahraman olarak alınmış ve korunmuşlar. O nedenle de adil yargılanma ilkesi ihmal edilmiş. Fakat bu cezanın çıkmasıyla, ailenin mağduriyeti bir nebze de olsa giderilmiş oldu.”