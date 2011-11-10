



T24- Müzikten edebiyata, tiyatrodan sinemaya sanatın pek çok dalında önemli çalışmalara imza atan Esin Afşar, yoğun bakımda.





Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi’nde yatan ve önceki gün yoğun bakıma alınan Afşar, lösemi ve zatürre tedavisi görüyor. Milliyet'in haberine göre, sanatçının oğlu Aydın Can Aral, Afşar’ın bir süredir kan rahatsızlığı yaşadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Kan rahatsızlığı günlük hayatını etkilemiyordu. Fakat bu hastalık ilerleyerek lösemiye dönüştü. Ekim başında kendisine lösemi teşhisi konuldu. 22 Ekim’de de hastaneye yatırdık.”



Aydın Can Aral, 67 yaşındaki sanatçının durumunun kritik olduğunu söyledi. Birkaç gündür sosyal medya üzerinden Esin Afşar için B Rh+ kana ihtiyaç olduğu yönünde çağrı yapılıyordu.





Aral, kan ihtiyacıyla ilgili olarak da “Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine birkaç günlük kan ihtiyacı tamamlandı. Ama durumu ciddi ve tekrar kan ihtiyacı doğabilir” dedi.





Esin Afşar için kan vermek isteyenlerin Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi Kan Merkezi’ne başvurabileceği belirtildi.





