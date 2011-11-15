-Esin Afşar hayatını kaybetti İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Ünlü sanatçı Esin Afşar hayatını kaybetti. Bir süredir Şişli Florance Nightingale Hastanesinde lösemi tedavisi gören Afşar, 75 yaşında hayatını kaybetti. -''Yoh Yoh'' adlı türküyle ünlendi- Esin Afşar, diplomat olan babası Nüzhet H. Sinanoğlu'nun görev yeri nedeniyle İtalya'nın Bari şehrinde doğdu. Annesi gazeteci ve yazar Rüveyde Sinanoğlu olan Afşar, Ankara Koleji'nde okurken piyano bölümü sınavlarına girdi ve buradan mezun oldu. Madam Hidalgo ve Madam Böhm'den şan dersleri aldı. Piyanist olarak girdiği Devlet Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul'un ''Sahnenin çukurunda olacağına üstünde ol'' isteğiyle oyunlarda rol almaya başladı. 12 yıl boyunca çeşitli oyunlarda görev alan sanatçı, Fantastiks adlı müzikalde oynarken, Erkan Özerman'ın teklifiyle müziğe dönme kararı aldı. Hafif müzik tarzında şarkılar söylemeye başlayan Afşar, Ruhi Su ile çalışmaya başlayınca folk müziğe yöneldi. Dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil onu ''Diplomatik Sanatçı'' unvanıyla Macaristan'a gönderdi. Kul Ahmet'in ''Yoh-Yoh'' adlı türküsünü seslendiren ve bu türküyle tanınan Afşar, uzun yıllar ''Bayan Yoh Yoh'' olarak anıldı. 1969'da Yunus Emre'den bestelediği ''Bana Seni Gerek Seni'' ile ''Hafif Batı Müziği Düzenleme Ödülü''nü ve Fransa'da Jacques Brel ile paylaştığı Dario Moreno Ödülü'nü aldı. Monaco Prensesi Grace Kelly tarafından televizyon festivallerine davet edilen Afşar, Gilbert Becaud ve Josephine Baker ile konserler verdi. Afşar, 1970 yılında Türkiye'de ''yılın en iyi şarkıcısı'' seçilirken, aynı yıl Bulgaristan Uluslararası Altın Orfe Müzik Festivali'nde üçüncü oldu. Türk Cumhuriyetleri'ne ve Moskova'ya giden 1972 yılında giden ve programlar yapan Afşar, Tokyo, Seul, Hong Kong gibi Uzakdoğu kentlerinde, İsrail, İngiltere, İtalya, Belçika , Tunus, Avusturalya gibi çok çeşitli ülkelerde konserler verdi. Afşar, 1986'da ''Dünün ve Bugünün Türk Şiir ve Ezgileri'' adlı uzun çalarını piyasaya çıkardı. Aynı yıl Orient Express ile Avrupa Festivali'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kendi besteleri ile hazırladığı Yunus Emre albümünü 1990 yılında çıkaran Afşar, 1991'de Kuzey Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'da konserler verdi. Afşar, 1993 yılında ''Mevlana-Yunus'' ve 1995'te Atatürk şiirlerinden bestelenmiş albümlerini çıkardı. Esin Afşar, bir çocuk annesiydi.