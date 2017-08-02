"Eşimi para istemesin diye öldürdü, cinsel organını bile kesmiş"

Ankara, Altındağ'da geçen günlerde dönercilik yapan Sami Y., yeğeni Süleyman Ö.'yü öldürüp cesedini parçalaması olayının ardından maktulün eşi ile cinayet zanlısının kızı konuştu. Ailede Babasının en ağır ceza almasını isteyen Sami Y.'nin kızı Elif Y. "Babam geçmişte kız kardeşlerimi satmak istedi. Ağabeyim, babamı evden kovarak namusumuzu kurtardı" dedi. Eşinin cesedini ayakkabısından tanıdığını ve kendilerini banka borçlandırdığını belirten Aynur Ö. "Eşim para istemesin diye onu öldürdü. Namus cinayeti süsü vermek için eşimin cinsel organını bile kesmiş" dedi.

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, Ankara’nın Altındağ İlçesi’ne bağlı Karapürçek’te dönercilik yapan Sami Y. (43), öz yeğeni 36 yaşındaki Süleyman Ö.’yü, kafasına sıktığı kurşunla 10 Temmuz’da öldürmüştü. Cesetten kurtulmak için de döner bıçağıyla kafasını keserek bir kovaya koymuş ve betonlayarak bataklık alana atmıştı. Kol ve bacakları ise gövdeden ayırarak poşetlere dolduran Sami Y., ceset parçalarını Ankara’nın farklı yerlerine attıktan sonra Ankara’dan kaçma planı yapmıştı. Yol kenarına atılan kol ve bacakların vatandaşlar tarafından bulunması üzerine korkunç cinayet ortaya çıkarken, vücudu çevre otoyolu Pursaklar Kavşağı yakınlarında, kesik kafasının bulunduğu kova ise Ovacık’taki sulak-bataklık alandan çıkartılmıştı. Öldürülen Süleyman Ö.’nün eşi Aynur Ö. (35) ile zanlı Sami Y.’nin kızı Elif Y.’yi (25) bir araya geldi.

Aynur Ö., eşinin cesedini ayakkabısından tanıdığını belirterek, “Sami Y. Batman’da müteahhitlik yapıyordu. Bir daireyi aynı anda on kişiye satmış sonra Ankara’ya kaçtı. Kocam akrabalarımızın telefon dükkânında gece bekçiliği yapıyordu. Yıllardır kapıcı dairesinde yaşıyoruz. Kanser hastasıyım. Sami Y. ailesi tarafından dışlanınca bize sığındı. Bizde 1.5 yıl kaldı. Kocamı kandırarak bankadan 40 bin TL kredi çektirdi. Faiziyle 52 bin lirayı geçiyordu. Kullandığı telefon hattı bile eşimin adına kayıtlı. Telefonun borcu 5 bin lirayı buldu. Eşim para istemesin diye onu öldürdü. Namus cinayeti süsü vermek için eşimin cinsel organını bile kesmiş. Utanmadan, eşimin cinayete kurban gittiğini öğrendiğimizde günlerce evimize geldi. Bana teselli verdi ve ‘Kim bu caniliği yapmış gülüm’ diyerek bana sarıldı. Adli Tıp’a bile geldi” diye konuştu.

'Kız kardeşlerimi satmak istedi'

Katil zanlısı Sami Y.’nin evli olan kızı Elif Y. ise “Biz 7 kardeşiz. Babam geçmişte kız kardeşlerimi satmak istedi. Ağabeyim, babamı evden kovarak namusumuzu kurtardı. Batman’da bir sürü insanı dolandırdı. Onun tek derdi para ve kadınlardı. Annem kederinden İstanbul’a gitti. En ağır ceza neyse onu versinler. O babam değil bir cani” dedi.

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