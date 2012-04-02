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Yaşam

'Eşim kendine zarar verdi, ben dövmedim'

Eşi Elvan Yıldız'ı dövdüğü iddiasıyla polis merkezinde geçiren oyuncu Metin Yıldız, bir basın açıklamasıyla kendini savundu

02 Nisan 2012 14:08

Alemin Kıralı' dizisinde eşini sürekli döven Kubat karakterini canlandıran Metin Yıldız, eşine şiddet uyguladığı haberleriyle gündemde.

Geçtiğimiz geceyi eşi Elvan Yıldız'ı dövdüğü iddiasıyla polis merkezinde geçiren oyuncu, bir basın açıklamasıyla kendini savundu: "Elvan Yıldız'la dört yıl süren evliliğimizi geçtiğimiz günlerde noktalamaya karar verdik ama 2 yaşındaki kızımız Şimal için görüşmeye devam ediyoruz. Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz akşam da dışarıya çıktık, kızımızla oynadık, güldük, eğlendik. Karaköy'deki bir restoranda arkadaşlarımızla hoşça vakit geçirdik ve evimize döndük. 
 
Ancak alkolün de vermiş olduğu etkiyle duygusallaştık ve birbirimizi suçlayan, bazen hakarete varan sözler sarf ettik. O anda Elvan çok şiddetli bir sinir krizi geçirdi. Bu ilk değildi. O anda tek yaptığım, kendisine zarar vermesini engellemeye çalışmaktı. Elvan kendine zarar veriyor ve yerlere atıyordu, tamamen bilinçsizdi. Herhangi bir dayak, vurma, darp, şiddet söz konusu bile olmadı. Çıkan gürültü neticesinde komşular ihbar etmiş olacak ki polisler geldi ve karakola gittik. Rutin işlemler yapıldıktan sonra sabah eve döndük. İkimiz de sakinleşmiştik ve birer kahve içip bir daha bunun yaşanmaması için söz verip uzlaşmış bir şekilde ayrıldık."

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