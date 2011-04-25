'Eşim yanıyor, onu kurtarın'

T24 - Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde dün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, Yerguzlar Caddesi’ndeki 2 katlı bir evde yangın çıktı. Alt bölümü restoran olarak kullanılan binanın 2’nci katında kalan 46 yaşındaki Fehmi Erol, uyuduğu sırada koku farketti. Uyanınca alevleri gören Erol, 43 yaşındaki eşi Tülin Erol’u uyandırdı. Elektriklerin kesilmesi ve odanının duman altında kalması sonucu eşini göremeyen Fehmi Erol, kendisini pencereye atıp, bağırarak yardım istedi. İtfaiye aracının merdiveniyle kurtarılan Fehmi Erol, “Eşim içeride onu kurtarın, eşim yandı” diyerek ağlamaya başladı.
Bir saatte söndürüldü
Fehmi Erol’u olay yerine gelen kızı Vildan Çavdar sakinleştirmeye çalıştı. Evin büyük bölümünü saran alevleri yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren polis, yaptığı incelemelerde Tülin Erol’un cesedini yatak odasında buldu. Annesinin cesedini gördükten sonra fenalık geçiren Vildan Çavdar’a olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale etti.