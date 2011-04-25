'Eşim yanıyor, onu kurtarın'

T24

Bir saatte söndürüldü





Fehmi Erol’u olay yerine gelen kızı Vildan Çavdar sakinleştirmeye çalıştı. Evin büyük bölümünü saran alevleri yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren polis, yaptığı incelemelerde Tülin Erol’un cesedini yatak odasında buldu. Annesinin cesedini gördükten sonra fenalık geçiren Vildan Çavdar’a olay yerinde bulunan sağlık görevlileri müdahale etti.