'Eşim Obama, saçlarını boyatmıyor'

T24

"Kızlarıma facebook yasak"

Michelle Obama, Amerikan NBC televizyonundaki "Today" programında, Barack Obama'nın saçlarının beyazladığını ve eşinin dış görünüşüyle çok az ilgilendiğini belirtti.Amerikan medyasının yayımladığı, birkaç gün arayla Obama'nın saçlarının siyahlaştığını gösteren fotoğraflarla ilgili olarak Michelle Obama, bunun ışıktan kaynaklandığını söyledi."Başkan olacağını bilseydi, yıllar önce saçlarını boyamaya başlardı. Şimdi bunun için çok geç olduğunu söylüyor" diyen Michelle Obama, eşinin yakışıklı görünmeye çalışmadığını ve boyayla ilgilenmediğini belirterek, "Dış görünüşüyle çok az ilgileniyor" diye konuştu.Michelle Obama ayrıca, kızlarının güvenlik ve küçük olmaları nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Facebook'a girme izinlerinin bulunmadığını belirtti."Küçük çocukların Facebook hesabının olmasından yana değilim. Bu, ihtiyaç duydukları birşey değil, gerekli değil" diyen Michelle Obama, yasağın kaldırılma ihtimaline ilişkin soru üzerine de, "Bu Beyaz Saray'dan ayrılma zamanımıza ve kızlarımın yaşına bağlı" cevabını verdi.Obamaların kızları Maila 12, Sasha 9 yaşında.