T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Eşim için canımı vermem ama böbreğimi veririm'

Bilal Özcan'ın sunduğu Laf Aramızda programına katılan Seda Sayan, eşi Onur Şan'la ilgili samimi itiraflarda bulundu.

25 Ekim 2009 03:00

Bilal Özcan'ın sunduğu Laf Aramızda programına katılan Seda Sayan, eşi Onur Şan'la ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Onur Şan'la aşk yaşamaya başladıktan sonra ani bir evlilik kararı aldığını söyleyen Sayan, "Vallahi Onur beni ben nasıl nikah masasına oturduğumu anlayamadan beni ikna etti. Bir kere her şeyden önce çok akıllı çok zeki. Kim vurduya gittim yani, ne olduğunu anlamadım. Onun efendi yapısı, ve duruşu beni çok etkiledi. Ben Onur’u çok sevdim, hayran oldum ve o da beni kandırdı." dedi.

Eşi Onur Şan'la çok iyi anlaştıklarını söyleyen Sayan, Bilal Özcan'ın 'Onur Şan için canını verir misin?' yönündeki sorusuna, "Hayır, canımı vermem, eğer canımı veririm dersem yalan olur. Yani kocam için canımı veririm diyen kimseye de inanmam. Ama böbreklerinden birini verebilirsin, bunu yapanlar da var zaten. Ama canımı evladım için veririm." diye cevap verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24