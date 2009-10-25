'Eşim için canımı vermem ama böbreğimi veririm'

Bilal Özcan'ın sunduğu Laf Aramızda programına katılan Seda Sayan, eşi Onur Şan'la ilgili samimi itiraflarda bulundu.



Onur Şan'la aşk yaşamaya başladıktan sonra ani bir evlilik kararı aldığını söyleyen Sayan, "Vallahi Onur beni ben nasıl nikah masasına oturduğumu anlayamadan beni ikna etti. Bir kere her şeyden önce çok akıllı çok zeki. Kim vurduya gittim yani, ne olduğunu anlamadım. Onun efendi yapısı, ve duruşu beni çok etkiledi. Ben Onur’u çok sevdim, hayran oldum ve o da beni kandırdı." dedi.



Eşi Onur Şan'la çok iyi anlaştıklarını söyleyen Sayan, Bilal Özcan'ın 'Onur Şan için canını verir misin?' yönündeki sorusuna, "Hayır, canımı vermem, eğer canımı veririm dersem yalan olur. Yani kocam için canımı veririm diyen kimseye de inanmam. Ama böbreklerinden birini verebilirsin, bunu yapanlar da var zaten. Ama canımı evladım için veririm." diye cevap verdi.

