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'Eşim cemaate kurban ediliyor'

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in eşi Mühteber Cihaner, dünkü duruşmayı değerlendirdi.

03 Nisan 2010 03:00

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in eşi Mühteber Cihaner, dünkü duruşmayı değerlendirdi. Cihaner’in eşi Muhteber Cihaner, daha erken bir tarihe duruşma günü vereceklerini düşündüğünü belirterek “O biraz sıkıntı yarattı” diye konuştu.

Cezaevinde görüştüğü eşinin “fiziki olarak iyi” olduğunu anlatan Cihaner, “O da bu olayın kişisel bir şey olmadığını farkında” dedi. Vatan gazetesine konuşan Cihaner, “Ben kendi fikrimi söyleyeyim; eşimin cemaate kurban edildiğini düşünüyorum. Bunun böyle olmadığını söyleyen de yalan söylüyor. Ben hukukçu değilim, ama 40 yıllık hukukçular davanın açılış şeklinin ve yerinin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama davanın halen Erzurum’da görülmesinde ısrar ediyorlar. Yanlıştan dönülecek ama ne kadar direnirlerse o kadar iyi olacak diye düşünüyorlar” dedi.


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