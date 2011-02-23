Eşi yeni bir hayata müsaade etmedi

T24 - Kadına yönelik şiddet ve cinayet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Boşanma davası açan, iş bulan ve yeni bir eve taşınma arifesinde olan Semiha K., eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
51 yaşındaki Semiha K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı. Yaklaşık 1 hafta önce çalışmaya başlayan ve ayrı bir ev tutan Semiha K., eşyalarını toplamak için gittiği eski evinde kocası tarafından av tüfeğiyle vuruldu.
16 yaşındaki Merve ve 14 yaşındaki Vahide'nin gözleri önünde eşinin 3 el ateş ettiği Semiha K., tüm üdahalelere rağmen kurtarılamadı; 51 yaşındaki Süleyman K. da polise teslim oldu.
Kışla Mahallesi 4477 Sokak'ta oturan belediyeden emekli güvenlik görevlisi Süleyman K. (51), kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı belirtilen eşi Semiha K'ya (51) kızları Merve (16) ve Vahide'nin (14) gözleri önünde av tüfeğiyle 3 el ateş etti.
Semiha K. yere yığılırken, kapının önüne çıkan Süleyman K, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Zanlı, gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, yüz, göğüs bölgesi ve ayağından yaralanan Semiha K, kurtarılamadı.
Semiha K'nın yaklaşık 3 aydır eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştığı, boşanma davası açtığı, ilk duruşmanın yaklaşık 15 gün önce görüldüğü belirtildi. İŞE BAŞLAMIŞTI
Yaklaşık bir hafta önce Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışmaya başladığı bildirilen Semiha K'nın dün aynı mahallede başka bir ev kiraladığı, bugün de eşyalarını toparladığı sırada tartışmanın yaşandığı kaydedildi.
Polis merkezine götürülen Süleyman K'nın, eşini çok sevdiği için ayrılmak istemediğini ancak eşinin kendisini boşayıp başka eve taşınmak istemesine dayanamadığını söylediği öğrenildi. OĞULLARI OKUL YOLUNDAYDI
Çiftin, üniversite eğitimi aldığı İstanbul'a gitmek için otobüse binmeye hazırlanırken acı haberi alıp eve dönen oğulları Mete K. (20), komşuları tarafından sakinleştirildi. Çiftin en büyük kızlarının ise Kahramanmaraş'ta üniversite eğitimini sürdürdüğü bildirildi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.