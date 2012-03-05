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Ekonomi

Eşi vefat eden kadınlara ayda 250 lira maaş bağlanacak

Dünya Kadınlar Günü öncesi, eşi vefat eden kadınlara müjde geldi

05 Mart 2012 14:44

 

T24 - Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve eşi vefat eden hanımlara Nisan ayından itibaren 250 lira maaş ödemesi başlayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlar için başlattığı maaş ödeme sisteminde sona gelindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ödenecek tutar 250 lira olarak tespit edildi. Eşi vefat eden kadınlara destek amacıyla başlatılan projede Türkiye genelinde 1,5 sene inceleme yapıldı. Hükümetin isteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı tespitlerde eşini kaybeden herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hanımlara maaş önerisi çıktı. Önerinin görüşülmesinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan her bir kadın için 250 lira maaş ödenmesi talimatı verdi.


İlk ödeme nisanda, daha sonra iki ayda bir 500 lira


Eşini kaybeden ve çocuklarına bakmak zorunda kalan kadınların mart ayı boyunca sisteme girişleri yapılıyor. Bunun için sigortasız bulunmayan ve eşi vefat edenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuracak. İlk ödeme nisan ayında her bir kişi için 250 lira olarak verilecek. Arkasından iki ayda bir ödeme yapılacak. Eşi olmayan hanımların hesaplarına iki ayda bir 500 lira maaş yatırılacak. Eşini kaybeden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan maaş alacak kadın sayısı 100 bin ile 150 bin arasında değişiyor.

 

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