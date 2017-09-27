Eşi ve torununu kurtardı, kendisi yanarak öldü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN merkez Artuklu İlçesi\'ndeki evlerinde çıkan yangını fark eden 71 yaşındaki İsmail Aykaç, eşi ve torununu kurtardı. Ancak, kendisi yanarak öldü.

Merkez Artuklu İlçesi Yenikapı Mahallesi\'nde oturan İsmail Aykaç\'ın evinde bu sabah saatlarinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Eşi Gurbet Aykaç ile evlerinde kalan torunu Buse\'yi uyandırarak evden çıkaran İsmail Aykaç, evde çıkan yangına müdahale etmeye çalışırken öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü ev tamamen yanarak kullanılımaz hale gelirken, dumandan etkilenen Gurbet Aykaç, Mardin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırak tedavi altına alındı.



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