Eşi ve oğlunu 2 saat rehin aldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası alan 31 yaşındaki İbrahim A., sabah saatlerinde geldiği evde eşi 30 yaşındaki Raziye A. ve oğlu 4 yaşındaki R.A.\'yı rehin aldı. İbrahim A., polis ekiplerince ikna edilerek, 2 saatlik eyleminden vazgeçirildi.

Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi 2770 Sokak\'taki olay, saat 10.00\'da Hamit Utku Sitesi\'nin 8 katlı B Blok\'ta meydana geldi. 6\'ncı kattaki daireden oturan esnaf İbrahim A., iddiaya göre eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası aldı. Dün akşam saatlerinde eve gelen İbrahim A., eşi Raziye A. ile tartıştırıp ayrıldı.

Bugün sabah saatlerinde yeniden eve gelen İbrahim A., eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A., Raziye A. ve oğlu R. A.\'yı eve kilitledi. Bunun üzerine Raziye A., pencereden yardım istedi.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine bir süre sonra Özel Hareket Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de gönderildi. Yaklaşık 2 saat boyunca ikna edilmeye çalışan İbrahim A., kapıyı açarak polise teslim oldu. Polis ekipleri tarafından yüzü tişörtüyle kapatılan İbrahim A., evden bu şekilde çıkartılarak ekip otosuna bindirildi. Ekipler Raziye A.\'nın yüzünü de havluyla kapatarak oğluyla birlikte evden çıkardı. Raziye A. ve oğlu ambulansa alınarak kontrol amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.



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