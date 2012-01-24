T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eşi ve çocuklarının ellerini bağladı ve gazı açıp kaçtı!

Bursa’da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Şeyhmus S., evdeki...

24 Ocak 2012 02:00

T24 - Bursa’da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Şeyhmus S., evdeki tartışmanın ardından eşi 26 yaşındaki Altun S. ile 8 ve 6 yaşlarındaki iki kızının ellerini bağlayıp, tüp gazı açarak ölüme terk etti. Ellerini çözmeyi başaran Altun S.’nin polisi arayarak yardım istemesi ile genç kadın ve iki kızı kurtarıldı. Bir akrabasının evinde üzerinde 6 gram esrar ile yakalanan Şeyhmus S., tutuklandı.  

Korkunç olay merkez Yıldırım İlçesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki kızı Z.S.’nin resim yapmasına yardım etmediği için eşi Altun S. ile tartışan kaynakçılık yapan Şeyhmus S., balkondaki çamaşır ipi ile eşi, kızları Z.S. ve 6 yaşındaki İ.S.’nin ellerini bağladı. Ardından da tüp gazı açık bırakarak evden ayrıldı. 


ÖLÜMLE BURUN BURUNA 

İki kızı ile elleri bağlanan ve kocasının tüp gazı açması nedeniyle ölümle burun buruna kalan Altun S., ellerini açmayı başararak polisi aradı. Eve gelen polisler tarafından kurtarılan Altun S. ve iki kızı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 


ESRARLA YAKALANDI 

Polis ekipleri, eşi ve çocuklarını ölüm terk ederek kaçtığı önü sürülen Şeyhmus S.’yi bir akrabasının evinde yakaladı. Şeyhmus S.’nin üzerinde 6 gram esrar bulunduğu belirtildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Şeyhmus S., aile fertlerine kötü muamele ve öldürmeye teşebbüs suçlaması ile sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavi altına  alınan Altun S. ve iki kızı yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24