Eşi ve çocuklarının ellerini bağladı ve gazı açıp kaçtı!

T24

ÖLÜMLE BURUN BURUNA



ESRARLA YAKALANDI



Korkunç olay merkez Yıldırım İlçesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki kızı Z.S.’nin resim yapmasına yardım etmediği için eşi Altun S. ile tartışan kaynakçılık yapan Şeyhmus S., balkondaki çamaşır ipi ile eşi, kızları Z.S. ve 6 yaşındaki İ.S.’nin ellerini bağladı. Ardından da tüp gazı açık bırakarak evden ayrıldı.İki kızı ile elleri bağlanan ve kocasının tüp gazı açması nedeniyle ölümle burun buruna kalan Altun S., ellerini açmayı başararak polisi aradı. Eve gelen polisler tarafından kurtarılan Altun S. ve iki kızı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, eşi ve çocuklarını ölüm terk ederek kaçtığı önü sürülen Şeyhmus S.’yi bir akrabasının evinde yakaladı. Şeyhmus S.’nin üzerinde 6 gram esrar bulunduğu belirtildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Şeyhmus S., aile fertlerine kötü muamele ve öldürmeye teşebbüs suçlaması ile sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan Altun S. ve iki kızı yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.